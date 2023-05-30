Американский лидер позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с победой во втором туре президентских выборов в Турции, который состоялся в воскресенье. В ходе беседы, по словам Байдена, Эрдоган вновь сообщил о желании Анкары приобрести самолеты F-16 у Соединенных Штатов. В ответ президент США заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Анкара сняла свои возражения против членства Швеции в НАТО.

"Я говорил с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет решить что-то относительно F-16. Я сказал ему, что мы хотим договориться со Швецией (о вступлении Швеции в НАТО. — Ред.), так что давайте это сделаем", — сказал Байден, добавив, что собирается обсудить эти вопросы с Эрдоганом подробнее на следующей неделе.

Турция добивается получения от США 40 истребителей F-16 на сумму 20 млрд долларов (18,7 млрд евро) и почти 80 комплектов для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Однако продажа тормозится из-за возражений Конгресса США, хотя администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает эту сделку.

Как отмечает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, Соединенные Штаты ранее уведомили Турцию, что от Конгресса будет трудно получить одобрение сделки о продаже F-16, если Анкара не даст зеленый свет на присоединение Швеции к НАТО.

Турция ратифицировала вступление Финляндии в альянс в конце марта, но продолжает возражать против членства Швеции, заявляя, что Стокгольм укрывает членов боевых группировок, которых Анкара считает террористами. Помимо Турции заявку Швеции на вступление в НАТО пока не одобрила и Венгрия.

Между тем присоединение Швеции к НАТО до середины июля, когда в Вильнюсе пройдет очередной саммит Североатлантического альянса, является одним из главных приоритетов для Вашингтона.