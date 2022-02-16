"Пока есть надежда на разрешение конфликта посредством дипломатии, что предотвратит применение силы и поможет избежать невероятных людских страданий, которые за ним последуют, мы будем идти по пути дипломатии", - сказал Байден.
Воодушевившее некоторых комментаторов заявление министерства обороны России об окончании учений и уходе некоторых российских частей с прилегающих к Украине территорий Байдена пока не впечатлило.
"Министр обороны России сегодня доложил, что некоторые военные части покидают позиции рядом с Украиной. Это было бы хорошо, но мы пока не получили подтверждений этому", - сказал президент США.
Джо Байден вновь пообещал, что США с союзниками и партнерами отреагируют самым жестким образом, если Россия все же пойдет на агрессию в отношении Украины. По словам Байдена, это была бы неспровоцированная война без причин и смысла.
"США и НАТО не угрожают России. Украина не угрожает России. В Украине нет ракет ни США, ни НАТО, и у нас нет планов размещать их там, - сказал Байден. - Мы не угрожаем народу России. Мы не пытаемся дестабилизировать ситуацию в России. Граждане России, вы - не враги нам, и, я думаю, вы не хотите кровавой разрушительной войны с Украиной, страной, с которой вас связывают такие тесные узы - семейные, исторические и культурные".
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