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Президент США Джо Байден выступил во вторник с речью, в которой были и миролюбивые призывы, и обещания действовать решительно в случае, если Россия все же решит напасть на Украину. Вероятность такого нападения Байден по-прежнему считает высокой.
Joe Biden
Joe Biden
© Reuters / Scanpix

"Пока есть надежда на разрешение конфликта посредством дипломатии, что предотвратит применение силы и поможет избежать невероятных людских страданий, которые за ним последуют, мы будем идти по пути дипломатии", - сказал Байден.

Воодушевившее некоторых комментаторов заявление министерства обороны России об окончании учений и уходе некоторых российских частей с прилегающих к Украине территорий Байдена пока не впечатлило.

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"Министр обороны России сегодня доложил, что некоторые военные части покидают позиции рядом с Украиной. Это было бы хорошо, но мы пока не получили подтверждений этому", - сказал президент США.

Джо Байден вновь пообещал, что США с союзниками и партнерами отреагируют самым жестким образом, если Россия все же пойдет на агрессию в отношении Украины. По словам Байдена, это была бы неспровоцированная война без причин и смысла.

"США и НАТО не угрожают России. Украина не угрожает России. В Украине нет ракет ни США, ни НАТО, и у нас нет планов размещать их там, - сказал Байден. - Мы не угрожаем народу России. Мы не пытаемся дестабилизировать ситуацию в России. Граждане России, вы - не враги нам, и, я думаю, вы не хотите кровавой разрушительной войны с Украиной, страной, с которой вас связывают такие тесные узы - семейные, исторические и культурные".

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