Президент США Джозеф Байден в очередной раз пообещал полное равноправие представителям сексуальных меньшинств в стране. Выступая во вторник, 2 июня, в связи с традиционными июньскими парадами представителей ЛГБТ ("месяц гордости") глава Белого дома официально подтвердил соответствующее распоряжение, сделанное им сразу после вступления в должность. Он призвал Конгресс принять Закон о равенстве, который был одобрен Палатой представителей, но столкнулся с трудностями при прохождении в Сенате.

Байден сказал, что признает "устойчивость и решимость" всех тех, "кто борется за то, чтобы жить свободно и правдиво". Еще в первый день своего президентства он подписал распоряжение всем федеральным структурам о равном обращении с сексуальными меньшинствами. В феврале Министерство жилищного строительства объявило, что впервые хочет законодательно защитить ЛГБТ от дискриминации на рынке жилья. Министерство обороны разрешило трансгендерам служить в армии США.

Каждый седьмой из 1500 правительственных служащих, назначенных Байденом, идентифицирует себя как представитель ЛГБТ. Пит Буттиджич, назначенный министром транспорта США, стал первым открытым геем на министерской должности. А Рейчел Левин, утвержденная Сенатом как вице-министр здравоохранения, стала первым трансгендером, занявшим федеральный пост в США.