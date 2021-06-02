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Президент США призвал Конгресс принять Закон о равенстве, уже одобренный Палатой представителей, но застрявший при прохождении в Сенате.
LGBTQ vėliava
LGBTQ vėliava
© AP / Scanpix

Президент США Джозеф Байден в очередной раз пообещал полное равноправие представителям сексуальных меньшинств в стране. Выступая во вторник, 2 июня, в связи с традиционными июньскими парадами представителей ЛГБТ ("месяц гордости") глава Белого дома официально подтвердил соответствующее распоряжение, сделанное им сразу после вступления в должность. Он призвал Конгресс принять Закон о равенстве, который был одобрен Палатой представителей, но столкнулся с трудностями при прохождении в Сенате.

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Байден сказал, что признает "устойчивость и решимость" всех тех, "кто борется за то, чтобы жить свободно и правдиво". Еще в первый день своего президентства он подписал распоряжение всем федеральным структурам о равном обращении с сексуальными меньшинствами. В феврале Министерство жилищного строительства объявило, что впервые хочет законодательно защитить ЛГБТ от дискриминации на рынке жилья. Министерство обороны разрешило трансгендерам служить в армии США.

Каждый седьмой из 1500 правительственных служащих, назначенных Байденом, идентифицирует себя как представитель ЛГБТ. Пит Буттиджич, назначенный министром транспорта США, стал первым открытым геем на министерской должности. А Рейчел Левин, утвержденная Сенатом как вице-министр здравоохранения, стала первым трансгендером, занявшим федеральный пост в США.

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Deutsche Welle

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