"Нет, президент дал прямой ответ на прямой вопрос",— ответила Дж. Псаки на вопрос о том, жалеет ли Джо Байден, что назвал Владимира Путина убийцей.
Пресс-секретарь Белого дома считает, что и В. Путин, и Дж. Байден согласны, что России и США нужно искать пути сотрудничества, несмотря на разницу во взглядах.
17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина "убийцей", и пообещал, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы. В. Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ Байдену здоровья. "Кто как обзывается, тот так и называется",— добавил глава государства.
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