aA
Президент США Джо Байден не жалеет о своих жестких высказываниях о президенте России Владимире Путине, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Накануне американский президент утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он В. Путина убийцей, пишет Коммерсантъ.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Imago / Scanpix

"Нет, президент дал прямой ответ на прямой вопрос",— ответила Дж. Псаки на вопрос о том, жалеет ли Джо Байден, что назвал Владимира Путина убийцей.

Пресс-секретарь Белого дома считает, что и В. Путин, и Дж. Байден согласны, что России и США нужно искать пути сотрудничества, несмотря на разницу во взглядах.

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина "убийцей", и пообещал, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы. В. Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ Байдену здоровья. "Кто как обзывается, тот так и называется",— добавил глава государства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Константин Эггерт. Интервью Байдена - личное предупреждение Путину (265)

То, что Владимир Путин очень обидчив, впервые узнала в...

Путин предложил Байдену открытую дискуссию в формате онлайн. Белый дом ответил (29)

Президент России Владимир Путин предложил...

Евросоюз: Путин несет политическую ответственность за убийства в России (27)

В связи с критикой президента США Джо Байдена в адрес...

Путин ответил на слова Байдена: кто так обзывается, тот сам так называется (538)

Президент России Владимир Путин ответил на интервью...

"Да": так президент США ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей (1017)

Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC...

Посла России в США пригласили в Москву для консультаций (158)

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 17 марта,...

TOP новостей

„AstraZeneca” vakcina nuo koronaviruso Infektologas, LSMU profesorius Alvydas Laiškonis

Профессор оценил вакцины от коронавируса: одна будет пользоваться особенным спросом (17)

В четверг вечером Европейское агентства лекарственных...

Arūnas Dulkys

Глава Минздрава Литвы представил новый порядок вакцинации от коронавируса (20)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Вильнюс предлагает разрешить части жителей пользоваться запрещенными услугами (51)

Вильнюсский муниципалитет предлагает осуществить идею...

В центре Вильнюса – пустые витрины: некоторые компании покидают помещения, в которых работали 18 лет (55)

В столице Литвы сейчас пустует масса витрин. Компании...

Delfi посетил дзукийский рынок: сколько в этом году будем платить за яйца на Пасху (10)

Рынок в южной части Литвы уже живет пасхальными...