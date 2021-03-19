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Президент США Джо Байден не жалеет о своих жестких высказываниях о президенте России Владимире Путине, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Накануне американский президент утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он В. Путина убийцей, пишет Коммерсантъ.
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Imago / Scanpix

"Нет, президент дал прямой ответ на прямой вопрос",— ответила Дж. Псаки на вопрос о том, жалеет ли Джо Байден, что назвал Владимира Путина убийцей.

Пресс-секретарь Белого дома считает, что и В. Путин, и Дж. Байден согласны, что России и США нужно искать пути сотрудничества, несмотря на разницу во взглядах.

17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина "убийцей", и пообещал, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы. В. Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ Байдену здоровья. "Кто как обзывается, тот так и называется",— добавил глава государства.

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