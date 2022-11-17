Президент США Джо Байден опроверг утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, которая упала на территории Польши, не имела украинского происхождения.

Как сообщает Sky News, Зеленский заявил в среду вечером, что у него "нет сомнений", что ракета "была не украинской".

Байден сказал, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России, и, когда его спросили о комментарии Зеленского по этому вопросу, он ответил журналистам: "Это не является доказательством".

При этом в Белом доме заявили, что возлагают конечную ответственность за падение ракеты на Россию независимо от того, кто ее выпустил.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку ракета упала, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.