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Президент США Джо Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси ”тупым сукиным сыном” после того, как тот попытался задать вопрос об инфляции. Инцидент попал в трансляции американских телеканалов, передает "Медуза".
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Imago / Scanpix

Оскорбление в адрес журналиста прозвучало во время встречи президента с его экономическими советниками, которая была посвящена усилиям по снижению цен. Перед встречей журналисты попытались спросить Байдена о России и Украине, но президент отказался отвечать на вопросы не по теме совещания.

Тогда Дуси спросил, считает ли президент, что инфляция наносит политический урон в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Усмехнувшись и немного сбавив голос, Байден ответил: ”[Нет], это большой плюс. Больше инфляции. Какой тупой сукин сын”. Неясно, знал ли президент, что в этот момент его микрофон был включен.

Позже в эфире телеканала Fox Дуси рассказал, что примерно через час после инцидента Байден связался с ним по телефону.

”Он сказал: „Ничего личного, приятель”… Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я заверил его, что продолжу задавать вопросы, которые отличаются от тех, что задают другие. Он ответил: "Ты должен””, — сообщил корреспондент.

По данным Министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам декабря 2021 года достигла максимума за последние 40 лет. Так, к концу прошлого года индекс потребительских цен в США вырос на 7%. Это самый большой годовой прирост с июня 1982 года.

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Медуза

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