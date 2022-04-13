Позже он еще раз повторил это определение. "Да, я назвал это геноцидом, - сказал Байден журналистам после своего выступления. - Становится все очевиднее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем".

Президент США добавил, что появляется все больше свидетельств "поистине ужасных вещей, которые россияне совершили в Украине, и нам предстоит узнать еще больше о разрушениях". По словам Байдена, установить, соответствуют ли действия российских военных международным критериям геноцида, предстоит юристам, однако для него это кажется несомненным.

Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Правдивые слова настоящего лидера, - написал он на своей странице в Twitter. - Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России".