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По словам президента США, ситуация с Навальным "совершенно неприемлема" с учетом того, что он "был отравлен, а затем объявил голодовку".
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Reuters / Scanpix

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, состояние здоровья которого, по словам главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, существенно ухудшилось на фоне голодовки в заключении. Как заявил американский лидер в субботу, 17 апреля, ситуация с политиком - "абсолютно несправедливая".
"Это абсолютно, абсолютно несправедливо, совершенно неприемлемо", - приводит агентство AFP ответ Байдена на вопрос журналистов.

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Репортер телеканала CNN в Белом доме Кевин Липтэк уточнил, что президент США также сослался на то, что Навальный "был отравлен, а затем объявил голодовку".

Песков: тема Навального, по-моему, нет, не затрагивалась"

Несколькими днями ранее, 13 апреля, Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В обнародованном Белом домом сообщении после беседы ничего не было сказано о том, обсуждали ли лидеры двух стран ситуацию с Навальным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее ответил на вопрос об этом уклончиво: "Тема Навального, по-моему, нет, не затрагивалась".

По словам главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, анализы крови Навального могут свидетельствовать о том, что его состояние близко к критическому.

Навальный держит голодовку с 31 марта

Алексей Навальный с 15 марта находится в ИК-2 в Покрове. С 31 марта оппозиционер держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей, которым он доверяет. 5 апреля стало известно о переводе Навального в медико-санитарную часть с сильным кашлем и повышенной температурой. 12 апреля соратники политика сообщили о его возвращении из медчасти в отряд.

Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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Deutsche Welle

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