Заявление Байдена кажется странным, но оно продолжает традицию спонтанных комментариев, которые обозначили важнейшие политические сдвиги, как его слова об однополых браках в 2012 году.
Американский лидер сначала сказал репортеру, что не считает Путина преступником, а потом вернулся к этому вопросу и исправился.
Если в Белом доме и были разногласия насчет того, как быть с призывами прессы и Конгресса называть Путина именно так, то президент разрешил их одной короткой ремаркой, а не программной речью.
Это, разумеется, усложнит будущие контакты Байдена и его администрации с российскими властями. Любая уступка или дипломатическое соглашение по любому вопросу будет встречать возражение: разве можно связываться с преступником?
Быть может, своими словами Байден просто признал новую реальность - политическое устройство мира навсегда изменилось, и пути назад нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
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