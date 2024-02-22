Байден назвал Путина "безумным сукиным сыном"

"У нас есть такие безумные сукины сыны, как Путин и другие, и нам нужно всегда беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", – сказал Байден.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные выражения "вряд ли задевают" Путина, но унижают тех, кто их использует. Песков предположил, что со стороны Байдена это попытка "выглядеть голливудским ковбоем".

Изменение климата уже несколько десятилетий обсуждается как угроза для жизни на Земле. 2023 год стал самым тёплым в истории наблюдений. Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары.