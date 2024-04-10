Байден назвал "ошибочной" политику Нетаньяху в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении Газы является "ошибочной" и призвал Израиль объявить о прекращении огня. Президент сказал об этом в интервью, которое вышло в эфир во вторник в эфире телеканала Univision.
Комментарии Байдена стали одними из самых резких его высказываний в адрес Нетаньяху на фоне растущей напряженности из-за гражданских жертв в результате войны Израиля против ХАМАС и катастрофических условий внутри Газы.
"Я думаю, что то, что он делает, - это ошибка. Я не согласен с его подходом", - сказал Байден в интервью телеканалу Univision, американской испаноязычной телесети, отвечая на вопрос о том, как Нетаньяху ведет войну.
Байден повторил, что израильская атака беспилотниками на прошлой неделе, в результате которой погибли семь работников американской благотворительной организации, находившихся в Газе, и вызвала напряженный телефонный разговор с Нетаньяху, была "возмутительной".
"Так что я призываю израильтян просто объявить о прекращении огня и разрешить в течение следующих шести, восьми недель полный доступ [жителей Газы] ко еде и медикаментам, поступающим в страну", - добавил Байден.
Его замечания о прекращении огня означают сдвиг по сравнению с предыдущими комментариями, в которых Байден говорил, что обязанность по согласию на перемирие и освобождение заложников лежит на ХАМАС.
Байден также усилил давление на Израиль, чтобы тот позволил ввозить больше помощи в разрушенную Газу, сказав, что он уже беседовал с Саудовской Аравией, Иорданией и Египтом, и они "готовы привезти эту пищу".
"Нет никаких оправданий тому, чтобы не обеспечить потребности этих людей в питании и лекарствах. Это должно быть сделано сейчас", - добавил он.
Интервью Байдена подчеркивает резкую смену его политики в отношении Израиля после убийства работников Всемирной кухни помощи в Газе, которое вызвало возмущение во всем мире.
Байден поддерживал Израиль с момента беспрецедентных атак ХАМАС 7 октября на Израиль, выражая при этом растущую озабоченность из-за человеческих потерь в Газе.
Но только после напряженного разговора с Нетаньяху на прошлой неделе он в итоге предупредил, что Соединенные Штаты будут вынуждены изменить политику, если Израиль не изменит свою практику ведения военных действий в Газе.
В ходе телефонного разговора в четверг Байден сказал, что Израиль должен немедленно допустить гуманитарную помощь и защитить гражданских лиц, призвав Нетаньяху "уполномочить своих переговорщиков" для быстрого достижения перемирия с ХАМАС.
Израиль ответил, согласившись в тот же день открыть новые пункты помощи, а также объявив на выходных о выводе войск из южного города Хан-Юнис в Газе.
Но отношения остаются напряженными, поскольку Нетаньяху настаивает на том, чтобы начать наземную операцию в Рафахе на границе с Египтом, которую Вашингтон решительно осуждает.
С приближением президентских выборов в ноябре Байден также сталкивается с растущим противодействием своей политике в отношении войны в Газе со стороны мусульманских и молодых избирателей, при этом ключевые союзники призывают его изменить курс.
Члены семей некоторых американских заложников, захваченных ХАМАС во время атак, встретились с вице-президентом Камалой Харрис в Белом доме во вторник, поскольку переговоры о сделке продолжаются.
"Нам нужны результаты. Нам нужно, чтобы наши люди вернулись домой", - сказала журналистам Рэйчел Голдберг, чей сын Херш Голдберг-Полин был среди захваченных.
Джонатан Декель-Чен, отец американского заложника Саги Декель-Чена, призвал ХАМАС согласиться на сделку.
"Мяч на их стороне. Нет никаких причин не двигаться вперед по этой сделке", - сказал он.
Но он предостерег от наступления на Рафах до освобождения заложников, добавив, что действия Израиля «не должны вновь принести в жертву заложников».