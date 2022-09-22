"Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в соседнюю страну, попытался стереть суверенное государство с карты. Россия бесстыдно нарушила основные положения Устава ООН", — заявил Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Американский лидер назвал "безответственными" угрозы Москвы применить ядерное оружие. "Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись", — сказал Байден, отметив, что никто не угрожал России, несмотря на ее заявления об обратном. Он также заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Соединенных Штатов.
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