Он отметил, что "негосударственные группы ополченцев участвовали в недавних нападениях на персонал Соединенных Штатов и коалиции в Ираке... а также занимаются постоянным планированием будущих подобных нападений". "В ответ я дал указание предпринять эти военные действия, направленные на защиту нашего персонала и персонала наших партнеров от этих нападений и таких нападений в будущем", - подчеркнул президент.

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Президент напоминает о "неотъемлемом праве Соединенных Штатов на самооборону, отраженном в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций", и о резолюции о военных полномочиях (закон 93-148), регламентирующей военные действия.

Байден также заявил, что "Соединенные Штаты всегда готовы принять необходимые и соразмерные меры в целях самообороны", в том числе когда "правительство государства, откуда исходит угроза, не желает или не может предотвратить использование своей территории негосударственными группами ополченцев, ответственными за такие нападения".

После удара ВВС США Байден предупредил Иран, что его действия не останутся без наказания.

Накануне американский сенатор-демократ Тим Кейн потребовал от администрации президента пояснить законодателям причины нанесения авиаудара, привести юридические обоснования военных действий без санкции Конгресса.

О нанесении ВВС США удара на востоке Сирии по инфраструктуре сирийских вооруженных группировок, которые поддерживает Иран, стало известно в ночь на 26 февраля. По сообщению Пентагона, удары были санкционированы "в ответ на недавние нападения на персонал США и международной коалиции в Ираке и на продолжающиеся угрозы в адрес этого персонала". Удар в Сирии был нанесен после "консультации с партнерами по коалиции", сообщил представитель Пентагона.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Джона Кирби, авиаудар был нанесен двумя истребителями F-15 по объектам ополченцев, расположенным у города Абу-Кемаль на границе с Ираком. По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек.