Reporter: "Are you going to take Vladimir Putin up on his offer to talk live with you?"
Biden: "I'm sure we'll talk at some point." https://t.co/9npsUi4tKF pic.twitter.com/aypryAVEYT— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 19, 2021
Байден ответил на вопросы репортёров перед отлётом в штат Джорджия. Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки говорила, что в пятницу у Байдена много дел, и в этот день разговора с Путиным точно не будет.
Путин в четверг выступил с предложением к Байдену "продолжить дискуссии", сказав, что хотел бы пообщаться с президентом США "фактически в прямом эфире, он-лайн". По словам Путина, он готов к разговору в пятницу 19-го или в понедельник 22-го марта, на выходные же уезжает "в тайгу".
Предложение Путина последовало на следующий день после того, как в эфире телеканала ABC вышло интервью с президентом США. В нём Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", сказал, что давно знаком с президентом России и представляет себе, кто он, а также предупредил, что Москва понесёт ответственность за свои действия, в частности, за вмешательство в выборы в США.
Слова Байдена вызвали бурную реакцию в России, ряд высокопоставленных представителей властей которой осудили президента США, иногда в грубых выражениях. МИД России в среду заявил об отзыве российского посла для консультаций в Москву - прямо, впрочем, не связав это решение со словами об "убийце". Сам Путин, комментируя слова Байдена, пожелал президенту США здоровья и вспомнил детскую дразнилку: "Кто обзывается, тот сам так называется".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу попытался разъяснить, что имел в виду Путин под приглашением Байдена "в прямой эфир". Он сказал, что российский президент не имел в виду дебаты, и фактически свёл предложение Путина к запросу на общение по видео: "Существует видеосвязь, видеоконференции".
Прокомментировали заявление Байдена и в аппарате Евросоюза. Пресс-секретарю Еврокомиссии Набиле Массрали был задан вопрос о том, согласен ли ее коллега – глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель – с высказыванием американского президента. На это она ответила, что Путин несет ответственность за действия российских властей, в том числе направленные против Украины и других стран, соседствующих с ЕС.
Байден и Путин провели телефонный разговор вскоре после вступления Байдена в должность президента в январе. Они договорились, в частности, о продлении договора СНВ-3. При этом президент США поднял ряд вопросов о действиях российских властей - в том числе о вмешательстве в выборы и отравлении Алексея Навального.
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