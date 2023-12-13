Байден: Израиль теряет поддержку, Нетаньяху должен измениться

Высказывание Байдена, прозвучавшее на встрече с донорами его предвыборной кампании 2024 года, стали самыми критическими на данный момент словами американского президента в адрес израильского премьера со дня начала войны секторе Газа. Эти слова находятся в резком контрасте с заявлениями Байдена, сделанными сразу после нападения боевиков экстремистской группировки ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября, пишет агентство Reuters.

"Безопасность Израиля может основываться на поддержке Соединённых Штатов, но именно сейчас у Израиля есть более широкая поддержка, чем просто со стороны Вашингтона. У Израиля есть Европейский Союз, есть Европа, есть преобладающая часть стран мира. Но эта поддержка начинает таять из-за проводимых неизбирательных обстрелов и бомбардировок", - сказал Байден.