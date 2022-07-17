США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) хотят использовать дипломатические средства для предотвращения доступа Ирана к ядерному оружию (ЯО). Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном в ночь на воскресенье, 17 июля, после арабо-американского саммита в саудовском городе Джидде.

Как следует из документа, дипломатические усилия на этом направлении будут иметь "центральное значение".

Американский президент Джо Байден ранее заявил в ходе переговоров: "В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать со многими из вас, чтобы противостоять угрозам, которые Иран представляет для региона, мы также стремимся задействовать дипломатию для обуздания ядерной программы ИРИ". Глава американской администрации напомнил об усилиях Вашингтона по перезагрузке ядерной сделки с Ираном. "Как бы то ни было Соединенные Штаты полны решимости сделать так, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие", - пообещал американский лидер.

"Тегеран должен сотрудничать с МАГАТЭ"

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на саммите в Джидде призвал к соблюдению "принципов международной законности" и невмешательству во "внутренние дела других государств". "Мы приглашаем Иран - как государство-соседа - сотрудничать со странами региона и быть частью этой картины", - добавил принц. По его словам, речь идет, в частности, и о необходимости для Тегерана сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид на пресс-конференции отрыто пригрозил Тегерану силовым ответом, если тот расширит свою ядерную программу.

США и Саудовская Аравия подписали 18 документов

Как передало саудовское государственное информагентство SPA, по итогам визита Байдена США и Саудовская Аравия подписали 18 документов о сотрудничестве в различных сферах. Договоренности открывают новые возможности в области инвестиций, энергетики, информационных технологий, космоса и здравоохранения, отметило агентство.

В субботу, 16 июля, на саммите в Джидде Байден заверил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с Ближнего Востока, чтобы не допустить "вакуума, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном".

Во время двусторонних переговоров в кулуарах саммита с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном Байден пригласил его еще до конца года посетить Вашингтон.