Байден и Си отказались от участия в саммите G20 с Путиным

Пекин на виртуальном саммите будет представлять премьер Государственного совета КНР Ли Цян. О причинах отсутствия лидеров Китая и США не сообщается. Накануне Моди пропустил онлайн-встречу лидеров G20, на которой присутствовал Си Цзиньпин и обсуждалась война между Израилем и ХАМАС, напоминает Bloomberg.

Путин выступит с обращением

По словам секретаря по иностранным делам Индии (эта должность соответствует должности министра иностранных дел) Виная Мохана Кватры, "подавляющее большинство" лидеров G20 примут участие в видеосаммите 22 ноября. В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин выступит с подготовленной речью.