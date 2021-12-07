Байден и Путин двa часа говорили по видеосвязи

Разговор состоялся в закрытом от прессы режиме. Российские агентства опубликовали короткое видео, на котором президенты поприветствовали друг друга. Переговоры продолжались, как сообщается, 2 часа 5 минут.

Путин во время разговора находился в Сочи, а Байден – в Ситуационной комнате Белого дома в Вашингтоне. По завершении переговоров Белый дом опубликовал фото.

Совместного заявления по итогам переговоров не ожидается. Как сообщил во время переговоров Белый дом, после видеосаммита с Путиным Байден планировал поговорить по телефону с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы обсудить итоги его разговора с российским лидером. Накануне Байден уже созванивался с четырьмя лидерами союзных стран, и они, как сообщалось, договорились о едином подходе.

Спустя примерно час после завершения переговоров появилось краткое сообщение о них на сайте Белого дома.

В нём говорится, что Байден и Путин обсудили широкий круг вопросов российско-американских отношений. Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников относительно наращивания Россией сил вокруг Украины, и чётко дал понять, что США и союзники ответят экономическими и иными мерами в случае военной эскалации. Президент США также подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал вернуться к дипломатическим переговорам. Президенты, как сказано в сообщении, поручили своим командам далее обсуждать этот вопрос. США будут делать это в координации с союзниками и партнёрами. Стороны обсудили также стратегическую стабильность, переговоры по вопросу о недавних кибератаках и совместную работу по таким вопросам, как Иран.

Первые сообщения о концентрации российских войск по периметру границ с Украиной и в аннексированном Крыму начали появляться в европейской и американской прессе в конце октября – начале ноября. Речь шла в частности о том, что часть российских подразделений после учений "Запад-2021" не вернулись в места постоянной дислокации, а остались на полигонах у западных границ России. Кроме того, появились видео переброски на запад военной техники.

Официальный Киев некоторое время утверждал, что не фиксирует какого-либо увеличения российской группировки у границ, однако впоследствии представители Украины также начали говорить о возросшей угрозе вторжения. Украина заявляет, что Россия сосредоточила у границ до 100 тысяч военных с тяжёлой техникой.

Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке публиковали схемы возможного вторжения, которое, как утверждается, может включать в себя высадку морских десантов и удары с применением бронетехники, в том числе и с территории Беларуси.