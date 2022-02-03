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Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы в среду, 2 февраля, договорились согласовывать свои действия в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной.
JAV ir Prancūzijos prezidentai: J. Bidenas ir E. Macronas
JAV ir Prancūzijos prezidentai: J. Bidenas ir E. Macronas
© AFP / Scanpix

Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры двух стран "подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". Они также обсудили "текущую координацию по дипломатическому взаимодействию и подготовке к введению быстрых и серьезных экономических санкций против России в случае дальнейшего вторжения в Украину".

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"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в рамках консультаций с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС, по скоординированному и всеобъемлющему подходу к решению этих вопросов", — отмечается в пресс-релизе.

Несколькими часами ранее Макрон допустил, что может приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Он отметил, что это решение будет зависеть от прогресса в телефонных переговорах с мировыми лидерами, включая Джо Байдена.

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Deutsche Welle
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