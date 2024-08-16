Байден и Харрис впервые после рокировки появились вместе на публике

Собравшиеся — больше двух тысяч человек, по подсчетам Белого дома — несколько раз аплодировали президенту стоя. Аппер-Мальборо — центр округа, где большинство традиционно поддерживает Демократическую партию.

„В том, чего мы добились, мне помогал невероятный партнер. Она будет потрясающим президентом!“ — провозгласил Джо Байден.

Собрание в городке Аппер-Мальборо под Вашингтоном, где выступили Харрис и Байден, было посвящено договоренности администрации Байдена с фармацевтическими фирмами о снижении цен на 10 дорогих лекарств по рецептам, но стало прежде всего публичной демонстрацией отношений в этой паре политиков после того, как Харрис сменила Байдена в роли кандидата в президенты от Демократической партии.

Камала Харрис в ответ с теплотой отзывалась о Байдене и говорила, что чувствует на этом собрании атмосферу любви.

„Мало кто из лидеров нашей страны сделал больше, чем Джо Байден, по стольким направлениям, включая расширение доступа к здравоохранению“, — сказала вице-президент.

Как передает корреспондент Би-би-си, это публичное мероприятие, как и те, которые Харрис уже провела в статусе кандидата в президенты, продемонстрировало происходящий в предвыборной кампании психологический перелом. В очереди на это собрание стояли сотни людей, многие так и не смогли попасть внутрь — помещение было переполнено.