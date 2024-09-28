2024.09.28 16:40

Байден готов, если нужно, усилить войска на Ближнем Востоке

 
Deutsche Welle
Bidenas savo kalboje JT perspėjo dėl „plataus masto karo“ Libane
Bidenas savo kalboje JT perspėjo dėl „plataus masto karo“ Libane
ФОТО: SARAH YENESEL | Epa - Elta

Президент Байден поручил Пентагону следить за ситуацией и при необходимости усилить войска в регионе. Ранее Израиль нанес массированный удар по штабу ливанского радикального движения „Хезболлах“.

После ударов Израиля по штабу ливанского радикального движения „Хезболлах“ президент США Джо Байден распорядился в случае необходимости усилить американское военное присутствие на Ближнем Востоке. „Байден поручил Пентагону оценивать положение контингента США в регионе и при необходимости скорректировать его численность, чтобы обеспечить сдерживание, а также защиту самих войск и всего спектра американских целей“, - сообщил Белый дом в пятницу, 27 сентября.

Согласно сообщению, президент также поручил посольствам США в регионе принять все необходимые меры для своей адекватной защиты. Белый дом отметил, что Байден, который 27 сентября отправился в свой дом на океане в штате Делавэр, был многократно информирован Советом нацбезопасности о ситуации на Ближнем Востоке.

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Источник
Deutsche Welle
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