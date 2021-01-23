"Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, он лишь углубляется", - признал он.
"Нам нужно действовать, нам нужно действовать прямо сейчас", - подчеркнул американский лидер. "Мы должны действовать смело и решительно", - добавил Байден.
Отметим, в пятницу на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз заявил: "Мы находимся в опасном ситуации вируса и экономики. Без решительных действий мы рискуем попасть в очень глубокую экономическую яму, еще более серьезную, чем кризис, в котором мы находимся".
По словам Диза, в стране все еще наблюдается нехватка рабочих мест. "Нам все еще не хватает 10 млн рабочих мест по сравнению с тем, чтобы было с экономикой, когда пандемия началась", - подчеркнул Диз.
Он рассказал, что позднее в пятницу президент США Джо Байден подпишет два указа, направленные на смягчение последствий пандемии для жителей США.
Один из них, как пояснил Диз, предпишет американским ведомствам "рассмотреть ряд мер по предоставлению экстренной помощи работающим семьям", пострадавшим в результате кризиса. В частности, Министерство сельского хозяйства США в рамках этого указа должно будет "рассмотреть возможность немедленных шагов для оказания продовольственной помощи" семьям с низким уровнем дохода.
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