Президент США Джо Байден не исключил, что американские военнослужащие могут остаться в Кабуле и после 31 августа — для обеспечения эвакуации из Афганистана соотечественников. Об этом Байден заявил в среду, 18 августа, в интервью телеканалу АВС. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в оставшееся время и будет ли достигнута цель по ежедневной эвакуации из страны 5000-7000 человек.

Говоря о вывозе из Афганистана местных помощников американцев, глава Белого дома подчеркнул: "Наша обязанность состоит в том, чтобы забрать всех тех, кого мы можем и должны". Президент указал, что речь идет о 50-65 тысячах человек, в число которых входят люди, сотрудничавшие с американцами, и члены их семей.

Байден: Хаос нельзя было предотвратить

В настоящее время в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности находится порядка 4500 американских солдат. Планируется довести их число до 6000.

Президент США указал, что Вашингтон ведет переговоры с талибамии об эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. При этом он заявил о наличии "трудностей" с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана.

Хаос, возникший в Афганистане после вывода основного контингента американских войск, нельзя было предотвратить, указал президент США. Отвечая на вопрос, почему еще месяц назад он заявлял, что крайне маловероятным является взятие талибами власти, Байден ответил, что его оптимизм основывался на данных спецслужб, среди которых не было единства.