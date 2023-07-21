"Бахмут в полуокружении, этим нельзя не воспользоваться". Генерал ВСУ Сырский об украинском наступлении

Би-би-си: То есть основная группировка ваших сил сейчас ведет оборону и одновременно идут наступательные действия на нескольких направлениях? Наступление продолжается уже больше месяца. И некоторые на Западе говорят, что прогресс происходит медленнее, чем ожидали. Даже президент Зеленский сказал, что наступление идет медленнее, чем надеялась Украина. Это правда? Наступление более медленное, чем вы хотели бы?

Александр Сырский: Пока мы, моя группировка, проводим оборонительную операцию. И на фоне оборонительной операции проводим наступательные действия на нескольких направлениях около Бахмута.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил встретился с Сырским в секретном месте близ специального «командирского» автомобиля, на котором тот посещает своих воинов и следит за динамикой боев в Донбассе.

Огромное внимание мира сейчас приковано к южному направлению, где ожидалось основное наступление украинских войск. Но не менее драматичная ситуация сложилась в Донбассе, где ВСУ пытаются окружить Бахмут , а россияне собрали значительные силы на Лиманском направлении.

Сырский отвечал за зимнюю оборонную операцию в Донбассе , а сейчас продолжает возглавлять Восточную группировку войск, которая ведет бои на самых горячих участках фронта.

К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны достичь успеха. И сейчас мы двигаемся вперед.

Кроме того, российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно — в артиллерии. А главное — значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть пока мы можем отвечать одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян.

Эта местность насыщена инженерными заграждениями, много подразделений вообще весь прошедший год там вели оборонительные бои. Фактически вся эта большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения идут действительно не так быстро, как нам бы хотелось.

Александр Сырский: Понимаете, мы хотим получить очень быстрый результат. Но в нашей реальности это фактически невозможно. Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении около Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии.

Би-би-си: Но не так быстро, как хотелось бы?

Александр Сырский: Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км.

Би-би-си: То есть вы отвоевываете землю и наступаете.

Александр Сырский: Да.

«Нам нужно наступать»



Би-би-си: Но не так быстро, как вы хотели наступать?

Александр Сырский: Да, разумеется.

Би-би-си: И это происходит потому, что россияне заминировали территорию, у них мощная оборона, у них больше войск, а вам нужно больше техники, больше артиллерии, больше снарядов?

Александр Сырский: Да, вы совершенно правы. У нас нет преимущества над россиянами, к сожалению, в численности наших войск. И в численности нашей артиллерии, единиц нашей артиллерии.

Би-би-си: Генералы всегда просят больше времени, больше войск, больше техники, больше боеприпасов. Как вы думаете, вы были готовы к этому наступлению?