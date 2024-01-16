Азербайджан: зачем "Победоносному" внеочередные президентские выборы?

7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы, которые президент Ильхам Алиев объявил еще в декабре прошлого года.

Оппозиция отказалась от участия в выборах, так как провести агитацию и собрать 100 тысяч подписей всего за месяц (это нужно было сделать до 7 января), по их мнению, было нереально.

Согласившиеся участвовать кандидаты не ведут кампаний, не критикуют президента. Так было и на прошлых президентских выборах в 2018 году.

Но нынешние отличаются тем, что Алиев пришел к ним как популярный и сильный лидер, победивший в 44-дневной войне в Карабахе 2020 года и в 2023-м окончательно вернувший регион, который до этого около 30 лет был под контролем армян.

Многие задались вопросом: зачем нужны выборы такому популярному и сильному лидеру? Сам он об этом до сих пор не говорил.

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