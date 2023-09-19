Азербайджан проводит контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Сообщается о массированных артобстрелах

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в заявлении.
В интервью изданию Politico, советник азербайджанского президента Ильхама Алиева по международной повестке Икмет Алиев сказал, что местное армянское население было извещено о предстоящей операции через смс-сообщения. Им рекомендовано не приближаться к военным объектам, которые могут стать легитимной целью для поражения.
Бывший министр непризнанной республики Рубен Варданян сообщает, что в эти минуты Нагорный Карабах подвергается массированным артиллерийским обстрелам.
В своем телеграм-канале он призвал правительство Армении немедленно отреагировать на происходящее: «Руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан! Мы все должны защитить нашу Родину!».
По сообщениям азербайджанских СМИ, воздушное пространство сто стороны закрыто для армянской авиации.
«Российская Федерация призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию», - заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня.