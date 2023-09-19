Азербайджан проводит контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Сообщается о массированных артобстрелах

 
bbcrussian.com
Azerbaidžano ir Armėnijos pasienis
Azerbaidžano ir Armėnijos pasienis
ФОТО: AFP / Scanpix
Во вторник Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе.

«В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», - говорится в заявлении.

В интервью изданию Politico, советник азербайджанского президента Ильхама Алиева по международной повестке Икмет Алиев сказал, что местное армянское население было извещено о предстоящей операции через смс-сообщения. Им рекомендовано не приближаться к военным объектам, которые могут стать легитимной целью для поражения.

Бывший министр непризнанной республики Рубен Варданян сообщает, что в эти минуты Нагорный Карабах подвергается массированным артиллерийским обстрелам.

В своем телеграм-канале он призвал правительство Армении немедленно отреагировать на происходящее: «Руководство Армении должно признать Арцах и присоединиться к защите своих граждан! Мы все должны защитить нашу Родину!».

По сообщениям азербайджанских СМИ, воздушное пространство сто стороны закрыто для армянской авиации.

«Российская Федерация призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие в Карабахе и вернуться к дипломатическому урегулированию», - заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня.

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