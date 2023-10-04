Азербайджан отказался участвовать во встрече с лидерами Армении, Франции, Германии и главы Евросовета

Азербайджан предложил пригласить Турцию на переговоры, но участники встречи выступили против. Как пишет APA, "Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами".

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что пытается организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана, чтобы "достичь прогресса в нормализации отношений между Баку и Ереваном, несмотря на достаточно серьезную ситуацию на местах".

19 сентября Азербайджан провел "антитеррористическую операцию", обстреляв территорию Нагорного Карабаха. Через день Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о приостановке военных действий. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики.