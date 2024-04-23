Азербайджан и Армения начали делимитацию границы

Чтобы оправдать свои действия по передаче территорий Азербайджану, армянский премьер Никол Пашинян посетил приграничные деревни. Местные жители беспокоятся, что возвращение азербайджанских сел сделает их собственные земли уязвимыми для обстрелов и отрежет от остальной Армении.

Это лишь самое начало процесса определения границ, о котором стороны конфликта говорили уже больше трех лет, с тех пор как в результате войны в Карабахе 2020 года Азербайджан и Армения договорились его провести. До этого стороны долго спорили о том, на какие карты советского времени опираться.

Делимитация началась после восьмой встречи комиссий двух стран по делимитации границы. Армения также сообщила, что начала на этом участке разминирование.

Речь идет о территории вокруг четырех азербайджанских деревень близ границы, которые несколько дней назад Армения согласилась вернуть Азербайджану . Сейчас, как сообщается, там идет разминирование.

Пашинян сказал им, что добивается, чтобы народы двух стран перестали видеть друг в друге угрозу.

«Наша цель состоит в том, чтобы вы не говорили: „Вай, 50 метров в ту сторону Азербайджан“,» — сказал армянский премьер.

«А чтобы вы говорили: „Вай, как хорошо, что в 50 метрах Азербайджан, мы будем с ним торговать…“».

Пашинян добавил, что альтернативы возвращению сел нет, так как они де-юре — территория Азербайджана, и если Армения считает себя правовым государством, она должна следовать международному праву.

«Народ, извините, но давайте признаемся, что последние 30 лет мы жили в условиях беспредела. Сейчас мы говорим: эпоха беспредела должна закончиться — и с нашей стороны, и с их стороны», — сказал армянский лидер, имея в виду отношения своей страны с Азербайджаном.

Кровопролитный конфликт