Axios: Зеленский планирует визит солидарности в Израиль

 
Медуза
ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль в знак солидарности со страной на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Axios на украинских и израильских чиновников.

По словам собеседников издания, офис Зеленского направил официальный запрос премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с просьбой согласовать визит. Источники утверждают, что переговоры носят предварительный характер и дата визита пока не назначена.

Официально в офисе Зеленского и канцелярии Нетаниягу отказались от комментариев.

11 октября Зеленский перед началом встреч в штаб-квартире НАТО в Брюсселе призвал лидеров стран посетить Израиль и напомнил про первые дни российского вторжения в Украину.

«Я помню первые дни полномасштабной войны. Это началось с террористических ударов со стороны Беларуси, потом пошла российская армия. Это была самая большая трагедия для нас. Так много погибших, так много смертей. И было очень важно не остаться наедине. Это может помочь спасти твою нацию, людей, спасти жизнь. Поэтому мои рекомендации лидерам — поехать в Израиль и поддержать людей. Я не говорю сейчас ни о каких институтах. Просто поддержать людей, которые пострадали от террористических атак, которые гибнут», — заявил президент Украины.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Медуза
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии