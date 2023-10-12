Axios: Зеленский планирует визит солидарности в Израиль

«Я помню первые дни полномасштабной войны. Это началось с террористических ударов со стороны Беларуси, потом пошла российская армия. Это была самая большая трагедия для нас. Так много погибших, так много смертей. И было очень важно не остаться наедине. Это может помочь спасти твою нацию, людей, спасти жизнь. Поэтому мои рекомендации лидерам — поехать в Израиль и поддержать людей. Я не говорю сейчас ни о каких институтах. Просто поддержать людей, которые пострадали от террористических атак, которые гибнут», — заявил президент Украины.