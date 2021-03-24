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Глава компании Tesla Илон Маск впервые сообщил о возможности купить электромобиль за биткоины.
Автомобили Tesla будут продаваться за биткоины
© Jurgis Paplaitis

Генеральный директор американской автомобилестроительной компании Tesla Илон Маск сообщил о начале продаж его продукции за криптовалюту. "Теперь вы можете купить Tesla за биткоины", - написал он в Twitter в среду, 24 марта.

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В настоящее время опция покупки автомобилей Tesla за биткоины действует только на территории США. В других странах такие продажи начнутся в течение 2021 года, указал далее Илон Маск.

Он также сообщил, что биткоины, которые его компания получит за автомобили, не будут конвертированы в официальную валюту и сохранены в качестве биткоинов.

В начале февраля Tesla Inc. сообщила в своем годовом отчете, что приобрела биткоины на сумму 1,5 млрд долларов и вскоре начнет принимать их в качестве оплаты за электромобили. После этого стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 47 тысяч долларов США.

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Deutsche Welle

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