Автомобиль въехал в толпу людей на западе Берлина

На западе Берлина автомобиль въехал в толпу людей. По первоначальным данным полиции, инцидент произошел утром в среду, 8 июня, на площади Брайтшайдплац, неподалеку от мемориальной церкви кайзера Вильгельма (также известной как Гедехтнискирхе, Церковь поминовения) и бульвара Курфюрстендамм, передает агентство dpa, уточняя, что, возможно, речь идет о грузовом автомобиле.
По первоначальным сведениям радиостанции rbb, ранения получили около 10 человек.
Онлайн-издание таблоида Bild указывает, что погиб один человек. Задержан водитель легкового автомобиля Renault.
На месте работают десятки сотрудников экстренных служб.
По словам пресс-секретаря полиции Берлина Мартина Дамса, пока неясно, был ли инцидент результатом несчастного случая или водитель намеренно въехал в толпу.
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