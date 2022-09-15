Автомобиль с Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве

Врачи, сопровождающие украинского лидера, оказали водителю легкового автомобиля неотложную помощь и передали карете скорой помощи, добавил пресс-секретарь президента. По словам Никифорова, выяснением обстоятельств ДТП займутся правоохранители.
Несколькими часами ранее Зеленский посетил освобожденный город Изюм в Харьковской области. Президент, а также заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город, участвовали в церемонии поднятия над городом флага Украины.
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