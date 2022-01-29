Несмотря на высокие показатели новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 во время волны омикрон-варианта, власти Австрии приняли решение о постепенном снятии противоэпидемических ограничений. С 5 февраля комендантский час будет вступать в действие на два часа позже - в 24.00, заявил в субботу, 29 января, канцлер Австрии Карл Нехаммер (Karl Nehammer).

С 12 февраля будет отменено правило 2G для магазинов и торговых центров (обязательное предоставление на входе справки о выздоровлении от ковида - "genesen", либо о полной вакцинации -"geimpft"), останется лишь обязательство носить защитные маски. С 19 февраля в сферах общественного питания и туризма правило 2G будет заменено на 3G, то есть в заведения будет открыт доступ непереболевшим и невакцинированным при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус.

Низкая нагрузка на систему здравоохранения

Основанием для смягчения ограничений является невысокая нагрузка на больницы в ходе волны омикрона и благоприятные прогнозы в этой связи. "Данные показатели стабильны и на действительно предсказуемом хорошем уровне", - отметил Нехаммер, комментируя ситуацию в обычных и реанимационных отделениях австрийских клиник.

Средний показатель заражений в Австрии за последние семь дней составляет около 2400 случаев из расчета на 100 тысяч жителей - более чем вдвое выше, чем аналогичный показатель в Германии.

Между тем Австрия стала первой страной ЕС, принявшей закон об обязательной вакцинации от COVID-19 всего взрослого населения. Несмотря на массовые протесты, в середине января парламент страны принял согласованный правительственной коалицией законопроект, который предписывает всем совершеннолетним жителям страны сделать необходимые прививки от коронавирусной инфекции. Закон вступит в силу 4 февраля.