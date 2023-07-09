Австрийская ÖMV не намерена разрывать контракт с "Газпромом"

Австрийская группа энергокомпаний ÖMV этой зимой продолжит закупать большую часть газа в России, несмотря на имеющиеся резервные контракты, позволяющие покрыть потребности в импорте из других источников. Такое заявление сделал генеральный директор ÖMV Альфред Штерн в интервью газете Financial Times (FT) в воскресенье, 9 июля.

По словам топ-менеджера, его предприятие не намерено расторгать долгосрочный контракт на поставку газа из России, заключенный с "Газпромом" в 2018 году. "Пока Россия будет осуществлять поставки, мы будем забирать эти объемы у "Газпрома", - заявил Штерн. "Российский газ не является объектом западных санкций", - напоминает в этой связи издание.

Комментируя свое отношение к возможности введения санкций на газ из РФ, гендиректор ÖMV указал, что "это должны решать политики". При этом он предупредил, что "отказ от определенных источников приведет и к повышению цен на газ".

Критика ÖMV за покупку газа в России