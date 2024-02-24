Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Канделаки

Австралия в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину объявила о введении новых санкций против России. Они коснулись 55 частных лиц и 37 организаций, поддержавших агрессивную войну РФ. В санкционный список включены, в частности, российские певцы Филипп Киркоров, Николай Басков и Николай Расторгуев, а также телеведущая Тина Канделаки.

Под австралийскими санкциями оказались и главы российских регионов: Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия), а также несколько членов Совета Федерации.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что новые ограничительные меры направлены, в частности, против людей, которые причастны к депортации Россией украинских детей из оккупированных регионов.