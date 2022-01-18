Австралия разрешила въезд иностранцам, привитым "Спутником V"

Как говорится в документе, TGA на прошлой неделе получило дополнительную информацию о том, что "Спутник V" обеспечивает защиту приезжающих в Австралию и потенциально снижает вероятность передачи ими инфекции другим людям, а также опасности заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Речь идет об опубликованных исследованиях, которые предоставило TGA правительство России при содействии посольства Австралии в Москве. Согласно им, две дозы "Спутника V" снижают вероятность симптоматической инфекции на 89%, а госпитализации либо смерти — на 98-100%.

"Спутник V" не допущен ВОЗ и регулятором ЕС



Признание "Спутника V" расширит возможности возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных работников, а также поездок деловых людей и элитных спортсменов в Австралию, говорится в заявлении TGA.

Вакцина "Спутник V" до сих пор не сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и в Европейском Союзе, поскольку Россия не предоставила ВОЗ и Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) всю необходимую информацию. Это признал в середине декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив о "разном понимании, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться".