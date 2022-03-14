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Правительство Австралии в понедельник, 14 марта, обнародовало новые санкции в отношении России, совершившей вторжение в Украину. Как указано на сайте главы МИД Австралии Марис Пейн, ограничительные меры будут приняты против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и членов их семей, пишет DW.
Австралия присоединяется к санкциям Великобритании и США против олигархов из РФ
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В список попали владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава "Транснефти" Николай Токарев, глава российской госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, а также Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением за рубежом российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

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"Объявленные сегодня санкции укрепляют приверженность Австралии санкциям в отношении тех людей, которые накопили огромное личное богатство и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом РФ Владимиром Путиным", — говорится в заявлении главы МИД Австралии.

Пейн подчеркнула, что Австралия "решительно поддерживает недавние заявления Канады, Европейского Союза, Новой Зеландии, Великобритании и США о принятии дальнейших ограничительных мер в отношении значимых российских лиц".

Санкции Запада из-за войны России против Украины

После начала Россией по приказу Владимира Путина войны против Украины западные страны ввели более 460 санкций в отношении физлиц и предприятий из РФ.

Эти ограничительные меры распространяются, в частности, на Центральный банк России, Фонд национального благосостояния, Российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы России, политических и военных деятелей, включая президента страны Владимира Путина, Совет безопасности РФ и "стратегические проводники дезинформации", а также ряд олигархов, напоминает министр иностранных дел Австралии.

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Deutsche Welle
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