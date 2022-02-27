Австралия поставит Украине летальное оружие

”Мы уже предоставляем значительную помощь в виде нелетального оружия, но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем пытаться обеспечить любую возможную поддержку в области летальных вооружений через наших партнеров по НАТО, в частности США и Великобританию”, — сказал глава правительства. Он пояснил, что будет использовать эти каналы, потому что это ”самый эффективный способ”.
Моррисон подчеркнул, что Канберра продолжит ”поддерживать то, что правильно, когда речь заходит об Украине”. Премьер-министр пообещал также усилить гуманитарную помощь стране.
После начала российской военной операции в Украине несколько стран объявили о поставках оружия Киеву.
Власти Германии решили отправить в Украину 1 тыс. противотанковых ракет и 500 ”Стингеров” для защиты от российских войск. При этом до начала военных действий Берлин выступал против поставок Киеву вооружений.
26 февраля о решении поставить Украине дополнительную военную технику объявила Франция.
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