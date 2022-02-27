aA
Австралия будет посылать Украине летальное оружие, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Sydney Morning Herald.
Австралия поставит Украине летальное оружие
© AP / Scanpix

”Мы уже предоставляем значительную помощь в виде нелетального оружия, но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем пытаться обеспечить любую возможную поддержку в области летальных вооружений через наших партнеров по НАТО, в частности США и Великобританию”, — сказал глава правительства. Он пояснил, что будет использовать эти каналы, потому что это ”самый эффективный способ”.

Моррисон подчеркнул, что Канберра продолжит ”поддерживать то, что правильно, когда речь заходит об Украине”. Премьер-министр пообещал также усилить гуманитарную помощь стране.

Статьи по теме:
ФРГ напрямую поставит Украине противотанковое оружие и ПЗРК Stinger  (4)
Видеообращение Зеленского из Киева: оружие мы не сложим

После начала российской военной операции в Украине несколько стран объявили о поставках оружия Киеву.

Власти Германии решили отправить в Украину 1 тыс. противотанковых ракет и 500 ”Стингеров” для защиты от российских войск. При этом до начала военных действий Берлин выступал против поставок Киеву вооружений.

26 февраля о решении поставить Украине дополнительную военную технику объявила Франция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Valerijus Morozovas, šeimos gydytojas

Gydytojas Morozovas atsako: dėl ko dreba rankos ir ką daryti esant blogiems kepenų rodikliams?

Delfi Plius Nerijus Povilaitis

Profesorius: Kijevas pasirinktas neatsitiktinai, Putinas sugebėjo pergudrauti analitikus

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Politikoje išaugo melo ir pagiežos paklausa: kaip XX amžiaus tragedija tapo ne Gulagas ar genocidas, o SSRS griūtis

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po tylaus jaunuolio kauke – šaltakraujis monstras: žudiko pasakojimai pašiurpino net visko mačiusius ekspertus

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Investuotojas Kandzeras – apie degančias akis, skraidančius verslo angelus ir vyrišką sambūrį

TOP новостей

Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Kijevas Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena Karas Ukrainoje. Ketvirtoji diena

Война в Украине: в Харькове - уличные бои, обстрелян пункт захоронения радиоактивных отходов "Ситуация в Киеве спокойная"

Украинская армия сражается со вторгающимися...

"Как вы будете смотреть в глаза своим детям?" Владимир Зеленский экстренно обратился к белорусам (108)

Президент Украины Зеленский опубликовал экстренное...

Ландсбергис упомянул о еще более жестких санкциях в отношении России

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в воскресенье...

В Киеве не хватает хлеба, появились диверсанты, но паники нет

Председатель Литовской общины в Украине Даля...

Неужели Запад не слышит и не умеет читать: Путин хочет получить не только Украину

Неужели Запад не слышит и не умеет читать, амбиции...