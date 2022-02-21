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Впервые за два года в понедельник, 21 февраля, Австралия вновь открыла свои границы для иностранных туристов. Въезд разрешен всем, у кого есть действующая виза и кто прошел полную вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2. В международных аэропортах Сиднея и Мельбурна в первые 24 часа после окончания действия ограничений на поездки в Австралию должны приземлиться 56 самолетов из других стран — гораздо меньше, чем до пандемии Covid-19.
Австралия открыла границы для привитых от Covid-19 туристов
© Reuters / Scanpix

Между тем, как заявил премьер-министр Скотт Моррисон, у него "нет сомнений" в том, что число путешественников со временем снова увеличится. По его данным, в мире насчитывается свыше 1,2 млн человек с действующими австралийскими визами, которые теперь могут посетить эту страну.

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Первым в Сиднее рано утром в понедельник приземлился воздушный лайнер австралийской авиакомпании Qantas из Лос-Анджелеса. Перевозчик ожидает, что на этой неделе в Австралию прибудут более 14 000 пассажиров — и тем самым положат начало постепенному восстановлению работы туристического сектора, который сильно пострадал от пандемии. Глава министерства торговли, туризма и инвестиций Австралии Дэн Теан выразил надежду на то, что число прибывающих сюда туристов быстро возрастет.

Пандемия ощутимо ударила по бизнесу


Закрыть границы для иностранцев, не имеющих в Австралии вида на жительство, власти этой страны приняли решение в марте 2020 года из-за эпидемии вируса SARS-CoV-2. В 2021 году были сделаны первые послабления — в том числе для иностранных студентов и специалистов, въезжавших в страну по рабочим визам.

По данным Торгово-промышленной палаты Австралии, каждый месяц действия жестких ограничений на поездки обходится бизнесу примерно в 3,6 млрд австралийских долларов (2,2 миллиарда евро).

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Deutsche Welle
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