Австралия открыла границы для привитых от Covid-19 туристов

Между тем, как заявил премьер-министр Скотт Моррисон, у него "нет сомнений" в том, что число путешественников со временем снова увеличится. По его данным, в мире насчитывается свыше 1,2 млн человек с действующими австралийскими визами, которые теперь могут посетить эту страну.
Первым в Сиднее рано утром в понедельник приземлился воздушный лайнер австралийской авиакомпании Qantas из Лос-Анджелеса. Перевозчик ожидает, что на этой неделе в Австралию прибудут более 14 000 пассажиров — и тем самым положат начало постепенному восстановлению работы туристического сектора, который сильно пострадал от пандемии. Глава министерства торговли, туризма и инвестиций Австралии Дэн Теан выразил надежду на то, что число прибывающих сюда туристов быстро возрастет.
Пандемия ощутимо ударила по бизнесу
Закрыть границы для иностранцев, не имеющих в Австралии вида на жительство, власти этой страны приняли решение в марте 2020 года из-за эпидемии вируса SARS-CoV-2. В 2021 году были сделаны первые послабления — в том числе для иностранных студентов и специалистов, въезжавших в страну по рабочим визам.
По данным Торгово-промышленной палаты Австралии, каждый месяц действия жестких ограничений на поездки обходится бизнесу примерно в 3,6 млрд австралийских долларов (2,2 миллиарда евро).
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