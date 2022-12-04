Австралиец осужден за убийство жены, совершенное 40 лет назад ради любовницы

Линетт Доусон исчезла при загадочных обстоятельствах из дома в Сиднее в 1982 году. Ей было 33 года. Полиция не нашла следов насилия, и вскоре дело было закрыто.

Соседи и общественнось очень сочувствовали Доусону, оставшемуся с двумя малолетними детьми на руках.

Австралийская пресса периодически возвращалась к этой теме, а в 2018 году издание The Australian Newspaper сделало подкаст, посвященный истории Доусонов под названием "Любимчик учителя" (The Teacher's Pet).

Этот эфир стал роковым для Криса Доусона. Некоторые детали, прозвучавшие в нем, привлекли внимание полиции, и расследование было возобновлено.

Следователи признают, что все собранные доказательства - косвенные. Тело Линетт Доусон так и не нашли.

Но суд посчитал представленные материалы достаточными для вынесения обвинительного приговора.

"Почему ты с ней просто не развелся?"



Оглашая в пятницу приговор, судья Иан Харрисон сказал, что картина преступления сложилась. По его словам, Крис Доусон действовал осознанно, потакая своим желаниям.

Суд пришел к выводу, что Доусон решил избавиться от жены, чтобы остаться с несовершеннолетней любовницей, которая подрабатывала в их семье бебиситером.

Судья Харрисон постановил, что через 18 лет осужденный сможет просить о досрочном освобождении, но признал, что 74-летний Доусон, скорее всего, окончит свои дни в тюрьме.

Адвокат Доусона заявил, что защита намерена обжаловать приговор.

В ходе судебного процесса Крис Доусон отвергал свою причастность к исчезновению жены. Он настаивал на версии, что, скорее всего, она бросила его и детей, чтобы примкнуть к какой-то религиозной секте.

Однако сторона обвинения делала упор на том, что следствие доказало связь между Доусоном и 16-летней студенткой, учившейся в колледже, где он преподавал.

Судья Харрисон сделал вывод, что они были не просто любовниками, но что Доусон был ослеплен страстью к девушке, и жена ему очень мешала.

Через несколько дней после исчезновения жены студентка поселилась в его доме. Позже они поженились, но через некоторое время расстались.

На одном из слушаний дочь Доусонов Шанель, который на момент исчезновения матери было четыре года, умоляла отца сказать, где он спрятал тело.

"Пожалуйста, скажи нам, где она", - просила она.

"В ту ночь, когда ты вычеркнул нашу маму из нашей жизни, я навсегда утратила чувство защищенности и опоры в этом мире. Это преследует меня все эти десятилетия. Почему ты с ней просто не развелся? Почему ты не оставил ее тем, кто любил и нуждался в ней?" - сказала Шанель Доусон в суде.

После оглашения приговора брат жертвы Грег Симмс сказал прессе, что вся семья ждала дня, когда свершится правосудие. Теперь, по его словам, их главная забота - найти тело сестры и похоронить ее как следует.

Адвокат Криса Доусона заявил, что его клиент не может назвать место, где находится тело, так как настаивает на своей невиновности.

В октябре в штате Новый Южный Уэльс, к которому относится Сидней, был принят закон, запрещающий осужденным за убийство просить о досрочном освобождении в случае отказа обвиняемого сотрудничать со следствием и помогать с обнаружением останков жертвы.