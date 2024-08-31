Авиаудар РФ по Харькову: есть погибшие и раненые

Зеленский - об ударе по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских авиаударов, подобных нанесенному по Харькову, можно было избежать, если бы у ВСУ была возможность поражать военную авиацию России на ее территории. „Этот удар - российской управляемой авиабомбой. Удар, которого не было бы, если бы у наших сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется“, - написал Зеленский в Telegram, призвав в очередной раз партнеров Украины снять ограничения на использование дальнобойного оружия.