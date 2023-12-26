Авиаудар по БДК "Новочеркасск" в Феодосии. Что известно на данный момент

«Повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых», — написал глава аннексированного Крыма в телеграме.

Он утверждает, что транспортная инфраструктура в городе работает в штатном режиме, а ограничений по пассажирским перевозкам нет. Хотя телеграм-канал правительства Крыма сообщал, что движение транспорта остановлено на двух улицах Феодосии в районе морского порта. Кроме того, во вторник все поезда будут отправляться не с железнодорожного вокзала Феодосии, который расположен около порта, а со станции Айвазовская примерно в четырех километрах от него.