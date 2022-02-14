Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian из-за эскалации кризиса вокруг Украины приостановила полеты над территорией этой страны, подтвердил представитель компании в понедельник, 14 февраля. По его словам, Norwegian при полетах на определенных маршрутах, например, в турецкую Анталью, обычно не заходит в воздушное пространство Украины, но иногда пролетает над западными областями этой страны.
Ранее представитель дирекции Norwegian сообщил, что его авиакомпания по результатам всестороннего анализа ситуации в сфере безопасности приняла решение приостановить полеты над Украиной. Он также отметил, что Norwegian уже перестала летать над восточными регионами Украины после того, как в 2014 году там был сбит малайзийский самолет, следовавший рейсом MH17.
Нидерландская авиакомпания KLM в конце минувшей недели уже приостановила полеты в Украину. Другие западные авиакомпании, в том числе немецкая Lufthansa, рассматривают такую возможность.
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