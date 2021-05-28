Рейс AF1154 французской авиакомпании Air France в Москву должен был прилететь по расписанию в 27 мая в 15:00 по московскому времени. На электронном табло аэропорта Шереметьево он объявлен отмененным. Причины отмены не указаны.

Позже стало известно, что часть пассажиров отмененного рейса Air France прибудет в Москву в этот же день рейсом "Аэрофлота". "Это обычная отраслевая практика. В связи с этим было принято решение о замене воздушного судна, рейс выполняется на более вместительном широкофюзеляжном Boing 777", — сообщил РИА Новости официальный представитель российской авиакомпании Михаил Демин.

В четверг вечером представитель Аir France сообщил РИА Новости, что запланированный на пятницу рейс из Парижа в Москву аннулирован из-за отсутствия разрешения от России.

Австрийская компания Austrian Airlines должна была выполнить рейс OS601, который ожидался в Домодедово в четверг в 13:45. Он также значится отмененным на онлайн-табло аэропорта.

Оба эти рейса выполняются над территорией Беларуси. Air France и Austrian Airlines приняли решение прекратить полеты в воздушном пространстве этой страны. Однако рейс OS601 австрийской компании в Москву 24 мая был выполнен над территорией Украины.

В Austrian Airlines сообщили Би-би-си, что решили прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси из-за рекомендации европейского авиарегулятора EASA. Такое решение, как говорится в ответе на запрос Русской службы, повлекло за собой изменения в полетных планах, которые должны быть одобрены авиационными властями: "Российские власти не дали разрешения [на полет по новому маршруту], и в результате Austrian Airlines были вынуждены отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву".

В МИД Австрии потребовали от России разъяснений в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines.

"Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах — чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем", — сказала Интерфаксу представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

В австрийском министерстве подчеркнули, что российская реакция Вене совершенно непонятна.

В четверг вечером стало известно, что полет транспортного самолета Austrian Airlines из Вены в китайский Нанкин также был отменен из-за отсутствия разрешения совершить его по маршруту в обход Беларуси.

Массовые отмены авиарейсов стали ответом на принуждение к посадке в Минске авиалайнера компании Ryanair и задержание находившегося на его борту оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки.

"Аэрофлот" отменил рейс AFL2164 в Вильнюс, который должен был состояться 28 мая в 16:10. В онлайн-табло этот рейс значится как отмененный. Он также ранее обычно выполнялся над территорией Беларуси. При этом российский регулятор — Росавиация — 24 мая заявила, что полеты российских авиакомпаний над Беларусью выполняются в штатном режиме. "Аэрофлот" не делал заявлений о приостановке полетов над территорией страны. Следующий рейс "Аэрофлота" в Вильнюс запланирован на 4 июня.

Русская служба Би-би-си обратилась в "Аэрофлот" и Air France с просьбой прокомментировать обстоятельства отмены этих рейсов и ждет ответа.

Air France уже отменила один рейс 26 мая. Компания объяснила это тем, что не смогла согласовать полет вне белорусского воздушного пространства с российскими авиационными властями.

Интерфакс со ссылкой на источник, связанный с организацией рейса Air France, передает, что в настоящее время из-за ограничений, связанных с пандемией, такие рейсы считаются грузопассажирскими или "вывозными".

Такие рейсы согласовываются с авиационными властями стран, над которыми они будут выполняться, каждый раз. Регулярные рейсы не требуют согласования в индивидуальном порядке.

После отмены рейса 26 мая Air France заявила, что намерена выполнить следующий рейс в Москву и ожидает одобрения полетного плана российскими властями, передает Рейтер. Компания намеревалась лететь вне воздушного пространства Беларуси.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с Би-би-си назвал эту ситуацию в небе над Европой "тряской переходного периода": "Есть некая неопределенность, что можно, чего нельзя. Стороны не договорились, как будут пропускать воздушные суда, через какие коридоры. Переходный период, он такой, заранее согласовывают одни маршруты, потом другие возникают".

По словам эксперта, полеты между странами осуществляются на основании межправительственных соглашений, и поэтому сложные вопросы будут решаться не на уровне авиационных властей, а правительств.

Воздушная блокада

Накануне, 26 мая, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало европейским и прочим авиаперевозчикам избегать воздушного пространства Беларуси. Это не было формальным запретом.

К тому моменту множество авиакомпаний уже самостоятельно приняли решение больше не летать над Беларусью. Среди них, помимо Air France и Austrian Airlines — европейские Air Baltic, Finn Air, Wizz Air, а также азиатские перевозчики All Nippon Airways и Singapore Airlines.

Франция объявила о запрете полетов в своем воздушном пространстве для самолетов белорусского национального перевозчика государственной авиакомпании "Белавиа". "Белавиа" также запретили летать в Литву, Латвию, Швецию, Великобританию, Финляндию, Чехию, Польшу и Украину.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая назвал эти решения "спланированной провокацией". "Что это, если не спланированная провокация против Беларуси? Некоторые нас пугают: не будут летать над территорией Беларуси… Да господь с вами. Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Можно летать этими маршрутами", — цитирует его слова РИА Новости.