Авиабаза Рамштайн в Германии станет первичным центром приема афганцев

США выразили благодарность Германии и другим своим союзникам по НАТО за поддержку в эвакуации людей из Афганистана. В частности, американский генерал-майор Уильям Тейлор сообщил, что авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана, передало в пятницу, 20 августа, агентство dpa.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что первые рейсы уже прибыли на базу. Он предполагает, что в ближайшее время в мире появятся и другие центры приема людей из Афганистана. Так, 20 августа США были вынуждены временно приостановить эвакуацию, поскольку Катар заявил, что больше не может принять у себя беженцев. Спустя несколько часов полеты возобновились.

Помимо Германии, госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Данию, Италию, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турцию, ОАЭ, Великобританию и Узбекистан за обязательства помочь эвакуированным из Афганистана. "Мы очень ценим их поддержку и гордимся тем, что работаем с этими странами над совместной помощью афганскому народу", - заявил Блинкен.

Эвакуация из Афганистана

Германия начала эвакуацию своих граждан из столицы Афганистана после того, как боевики "Талибана" установили контроль над Кабулом. По данным на 20 августа, бундесвер вывез из Афганистана более 1640 человек. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) ранее оценила примерно в 10 тысяч человек число афганцев, которых Германии предстоит эвакуировать или принять в качестве беженцев.