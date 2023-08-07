Августовская война 15 лет спустя: грузинские власти обещают мир, но пугают новой войной

Когда началась война, Лия и ее близкие, в том числе 12-летний внук, укрывались от обстрелов в подвалах. 9 августа рано утром, воспользовавшись временным затишьем, они уехали из села.

"Эти книги были разбросаны во дворе соседнего дома […] Это символ того, что они оставляют там, куда ступают. Они все вокруг уничтожают", — говорит Лия.

Среди множества фотографий войны и вещей из зоны боевых действий, в том числе осколков кассетных бомб, которые приносили ее односельчане и знакомые для пополнения коллекции музея, лежат несколько книг. Одна из них раскрыта. На ней виден отпечаток солдатского сапога.

Шесть лет назад примерно в 200 метрах от непризнанной границы с отколовшейся от Грузии Южной Осетией она открыла "Музей августовской войны" в подвале своего дома в селе Эргнети.

"Это музей для того, чтобы все увидели, что такое война. У нее нет национальности, это боль как с этой, так и с той стороны, поэтому альтернативы миру нет, но в то же время весь мир должен увидеть лицо России. Один в один все повторилось в Украине", — говорит Лия Члачидзе.

Но несмотря на неоднократные призывы международного сообщества к России о выполнении соглашения о прекращении огня, они так и не отошли на предвоенные позиции.

Из села Эргнети, как и из других грузинских деревень, расположенных в так называемой "буферной зоне" за пределами непризнанной границы с Южной Осетией, российские войска ушли в 2008 году.

"160 домов были сожжены, 12 человек убиты, в том числе одного 90-летнего старика, который был прикован к постели и не мог уехать, сожгли вместе с домом [В распоряжении Би-би-си нет официального подтверждения этих данных — Ред.], — говорит она. — В мой дом бросили коктейль Молотова. Вот здесь, видите, нет аллеи. Здесь стояла яблоня, и огонь с дома перешел на нее. Когда я вернулась, на этом сгоревшем дереве висели сожженные яблоки и сожженный виноград. Смотреть на это было для меня тяжелее, чем на сгоревший дом".

В Эргнети тогда остались только старики, которые не хотели оставлять дома, надеясь, что их не тронут, или были не в состоянии уехать.

Деревни у непризнанной границы в грузинских СМИ часто называют "зоной страха". Жители сел могут оказаться задержанными за "незаконное пересечение границы" в попытке вернуть убежавший скот или посетить местные святыни и кладбища.

В 2009 году были подписаны соглашения с Цхинвали и Сухуми о совместных усилиях по охране границ, которые делегировали полномочия по охране границ погрануправлению российского ФСБ.

Признав после войны Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а потом и подписав соглашения с де-факто властями, Россия в обоих отколовшихся регионах увеличила свое военное присутствие.

Масштабы неподконтрольных Тбилиси территорий после войны 2008 года расширились. Под контроль Цхинвали перешли сотни деревень, в том числе Ахалгорский район, а де-факто властей Абхазии, второго отколовшегося от Грузии региона, — Верхнее Кодорское ущелье.

Сын Норы, Гиви Батонисашвили, вспоминает, что собирался побриться, когда услышал звуки сзади дома. Когда он вышел, он увидел нескольких мужчин в униформе, которые спиливали фруктовые деревья.

Она живет в селе Хурвалети, менее чем в двух часах езды от Тбилиси, на подконтрольной Тбилиси территории. С ее двора видна вышка российских пограничников.

"Сзади дома у нас был сад, пока русские не пришли. 70 соток сада отняли. Теперь все перегородили, и там колючие проволоки. Даже вот туалет, который был сзади дома, нам пришлось перенести, потому что мы боимся туда выходить", — жалуется 82-летняя Нора Батонисашвили.

Ограждения, которые периодически появляются на непризнанной границе, отрезают доступ с подконтрольной Тбилиси территории к сельскохозяйственным угодьям, пастбищам и кладбищам, а иногда проходят прямо по дворам.

Пришедшая к власти в 2012 году "Грузинская мечта" с самого начала своего правления начала развивать экономические и торговые отношения с Россией, но ощутимого прогресса или уступок со стороны России в вопросе отколовшихся от Грузии регионов за этим не последовало.

В день его похорон колючая проволока у его дома была усыпана красными и белыми гвоздиками.

Два года назад Ванишвили скончался, наказав жене Вале Ванишвили не оставлять дом, чтобы его не отняли.

Пенсионер не оставил родной дом, несмотря на то, что оказался отрезанным от своих родных и близких, которые живут на подконтрольной Тбилиси территории.

"Четверо или пятеро их было. Я их спрашиваю: „Что вы делаете?", и один мне в ответ говорит: „Иди сюда, я тебе покажу, что мы делаем". Потом я вижу, что они вооружены. И вот в моем же саду они за мной вооруженные погнались. Лет шесть -семь я туда уже выходить не могу", — говорит он.

В документе отмечается, что на фоне войны в Украине на оккупированных территориях активно распространялась дезинформация по поводу намерения Тбилиси применить в их отношении силу, и это использовалось для запугивания местного населения и создания примиренческого настроя к политике аннексии, которую ведет Россия.

Процесс незаконной "бордеризации" в прошлом году также продолжался. В направлении отколовшейся Южной Осетии было зафиксировано 69, а в направлении Абхазии — девять случаев установки или обновления ограждений — колючей проволоки, рвов и баннеров. Продолжались и незаконные задержания граждан Грузии, говорится в отчете СГБ.

Согласно отчету Службы госбезопасности за прошлый год, российская оккупация Абхазии и Цхивальского региона (Южной Осетии) остается главным вызовом национальной безопасности Грузии. На российских базах на этих территориях продолжались учения и ротация личного состава, хотя часть военной техники и военнослужащих, согласно документу, была задействована в военных действиях в Украине.

Себя власти при этом позиционируют в качестве гарантов стабильности и мира в Грузии и говорят, что придерживаются политики "стратегического терпения".

После начала полномасштабной войны в Украине в правящей партии неоднократно заявляли о попытках втянуть Грузию в конфликт и открыть здесь "второй фронт". В таких намерениях представители "Грузинской мечты" обвиняли как политических оппонентов, так и украинские власти и некоторых западных политиков.

"Как в грузинском, так и в осетинском и абхазском обществе боятся войны, так как у нас очень тяжелый опыт и остаются травмы. К сожалению, как де-факто, так и грузинские власти используют эти страхи в качестве инструментов для достижения своих политических и партийных целей", — говорит конфликтолог Медея Турашвили.

Официальный Тбилиси не раз заявлял, что придерживается мирной политики и не намерен восстанавливать территориальную целостность военной силой, но, по словам грузинских аналитиков, на внутриполитической арене грузинские власти прибегают к похожим методам запугивания населения войной.

Политика запугивания со стороны грузинских властей рассчитана на внутреннюю аудиторию, говорит Турашвили, но она негативно отражается на настроениях в отколовшихся регионах и наносит ущерб мирной политике Тбилиси.

К примеру, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, согласно ТАСС, в апреле заявил, что Запад пытается убедить Тбилиси, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией и надо открыть "второй фронт".

На это в Сухуми заявили, что проводят постоянные военные учения с Россией и готовы к любому развитию. В Цхинвали сказали, что руководство Грузии подвергается давлению как со стороны оппозиции, так и извне, но ему пока удается не поддаваться на подобные "самоубийственные" призывы. Созвучные заявления делали ранее и в Москве.

В июле после мятежа создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе посвятил оппозиции пост в фейсбуке, заявив, что оппозиция надеялась на успех Пригожина и планировала на этой волне "не только войти танками в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи".

"Эта война была разрушительной для нас. Результат [этой войны] — оккупация 20% территории Россией. Я думаю, тогда мир не обратил достаточного внимания на ту агрессию. Никто не наложил санкции на Россию", — заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили во время дискуссии в рамках Глобального форума безопасности (GLOBSEC) в Братиславе.

Здесь избегают резких заявлений в адрес Москвы, но все чаще критикуют Запад, в том числе за реакцию на действия России в Грузии в 2008 году.

На этом фоне, когда многие западные и грузинские аналитики проводят параллели между российской агрессией в Грузии 2008 года и вторжением России в Украину, в правящей партии упрекают прежние власти и экс-президента, ныне осужденного в Грузии Михаила Саакашвили за "безрассудную политику", которая не дала возможности избежать войны.

"Цель таких заявлений, думаю, демонизация оппозиции и всех, кто думает иначе. В попытках открыть второй фронт власти обвиняли оппозицию, НПО, европарламентариев и так далее. То есть власти абсолютно непоследовательны, но внутренняя политика Грузии сегодня влияет как на нашу внешнюю политику, так и на безопасность. В реальности, для властей стратегические и национальные интересы нашей страны на втором месте, а на первом для них — партийные интересы", — говорит Турашвили.

"Тогда Россия пошла на 2022 год, где уже весь мир понял, что так больше не может продолжаться. Но я не готов упрекать в этом Запад, потому что война в Грузии в 2008 году очень быстро закончилась, и они [Запад] не стали давить на Россию, потому что она быстро сделала шаг назад. Когда в Украине кровь не пролилась, они объявили санкции, но тогда сами украинцы не требовали большей жесткости и были очень осторожными", — говорит Закареишвили.

Российское вторжение в Украину в феврале прошлого года в какой-то степени стало продолжением августовской войны, соглашается бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закареишвили. Он отмечает, что за той войной последовала аннексия украинского Крыма в 2014 году, где Запад тоже не заметил угрозы.

Сама Грузия при этом не стала вводить санкции против России из-за войны в Украине. Грузинские власти также приветствовали решение России восстановить прямое авиасообщение с Грузией в мае этого года, несмотря на негативную реакцию на это западных партнеров, в том числе ЕС.

В Эргнети у трассы развеваются флаги Грузии и Украины. Здесь же фотография военного с подписью: "Слава героям". Это погибший в Украине в апреле прошлого года Аркадий Касрадзе из села Эргнети. Он один из более четырех десятков грузинских бойцов, погибших в Украине с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Риторика властей, в том числе и критика в адрес Киева и Запада, по-видимому, не проходит бесследно.

Реакция на войну России в Украине — не единственное, за что в правящей партии упрекают Запад. Здесь считают несправедливым отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС летом прошлого года. Кобахидзе вскоре после этого решения заявил, что, если Грузия окажется в той же ситуации, как Украина , то есть в войне, ей тоже будет гарантирован статус.

Мандат европейских наблюдателей распространяется на всю территорию Грузии, но в доступе на отколовшиеся от Грузии территории де-факто власти им отказывают.

Он напоминает, что именно ЕС в 2008 году смог остановить войну и добиться подписания соглашения о прекращении огня, в котором был прописан пункт о выводе российских войск и которое стало основанием для запуска международных дискуссий в Женеве и размещения Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

"Вот тогда был у нас доход. Вывозили 20-40 ящиков яблок в Россию, автомобили покупали, — говорит он. — Конечно, мы должны быть в хороших отношениях с Россией. Они христиане все-таки".

Иване Хмиадашвили в соседнем селе Броцлети говорит, что сочувствует Украине. При этом он ностальгирует по Советскому Союзу и времени, когда у Грузии были хорошие отношения с Россией.

"Вот знаете, говорят, мы были рабами России, а сейчас мы чьи рабы, когда все на английском? Да, Россия у нас отняла [земли], а англичане или кто там не знаю, что, не отнимают у нас язык, когда все на английском? Мы просто территориально не близко, а то бы Америка тоже не отказались от наших земель", — говорит ее собеседница.

"То, что наши грузины сейчас погибают там, из Украины в 2008 году приезжали? А наши сразу побежали", — говорит она.

Но на соседней улице сидят женщины средних лет с детьми. Обе предпочитают не называть своего имени. Одна из них говорит, что не считает правильным, что уроженцы Грузии едут воевать на стороне Украины.

"В ЕС хорошо, конечно, если мы войдем", — говорит он, стоя у ворот дома, на которых остаются следы от обстрелов с 2008 года.

"Если придется выбирать? Ну молодежь, знаете же [в Европу хотят], а мне 67 лет, я то поколение, кто в Москву летали чай попить", — улыбается он, как бы извиняясь.

Надежды на то, что Россия каким-то образом может сыграть позитивную роль в разрешении конфликтов, с учетом горького опыта в этом Грузии, политологи считают необоснованными. По словам Турашвили, за последние 30 лет таких примеров не было, что контрастирует с поддержкой и помощью, которую Грузия получала от западных партнеров, в том числе и ЕС.